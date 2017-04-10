許虞哲：薪資扣除額將調高 金額未定

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財政部長許虞哲今天表示，綜合所得稅的薪資所得特別扣除額將會調高，但金額現在不可能有定案。

媒體報導，財政部委外研究的股利所得稅改革方案14日出爐，不僅攸關股民荷包，薪資所得特別扣除額也將配套調高。據了解，薪資扣除額規畫從現行的新台幣12萬8000元最高調高至15萬元，增加2.2萬元，539萬納稅戶可望受惠；估算稅收損失將近100億元。

許虞哲上午列席立法院財政委員會審查法案前，接受媒體訪問時表示，這個是研究報告，事實上4月中旬報告提出後，還要研究，不可能以委外研究報告就當作提案，總之可以參考。

他說，薪資扣除額會調高，但金額現在不可能有定案。

他表示，14日是審查期末報告，會找專家學者就報告提出意見，提供給委外機構酌予修正。

許虞哲說，目前他還沒看到報告，契約規定4月中旬要交報告，財政部會先向財政委員會立委請益意見，之後預計會在5月上旬到中旬，向行政院送出提案。

媒體追問，稅損會達到100億元嗎？許虞哲說，不會損失那麼多、但很接近。他說，租稅改革是整體考量，包括綜合所得稅率、營利事業所得稅率、兩稅合一、股利計算稅額等都會調整，不是從單點來看。

他表示，稅改不可能算得一模一樣，這次是很大幅度的改革。

媒體問到，美國最近也打算修正所得稅率，是否跟隨美國的腳步？許虞哲說，美國目前只是政見，還沒看到草案，目前台灣的營利事業所得稅真的很低，綜所稅則是中間偏高，都會加以考量。1060410

(中央社)