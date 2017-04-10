美官員：推進朝鮮半島 需防金正恩反撲

川習會結束後，美國海軍卡爾文森號打擊群隨即駛往朝鮮半島，國防部官員說，這是總統川普警告北韓領導人金正恩，別挑釁美國底線，不過也得提防金正恩可能的報復。

美國「海軍時報」（Navy Times）引述不具名國防部官員說，對北韓採取行動有極高風險，因即使美國設法限縮北韓的核武，但北韓的長程火砲射程仍可觸及南韓首都首爾。前國防部長卡特（Ash Carter）也曾說，美國若實施懲罰性攻擊，可能促使北韓揮軍百萬南下。

此外，美軍太平洋司令部（PACOM）當地時間8日罕見事前披露卡爾文森號（USS Carl Vinson, CVN 70）打擊群不按原定計畫訪澳洲，改駛往西太平洋海域。

卡爾文森號打擊群的配置包括，尼米茲級航空母艦卡爾文森號，第2艦載機聯隊（CVW 2），「勃克級」（Arleigh Burke）飛彈驅逐艦韋恩梅爾號（USS Wayne E. Meyer, DDG 108）與麥可墨菲號（USS Michael Murphy, DDG 12），以及提康德羅加級（Ticonderoga）飛彈巡洋艦項普倫湖號（USS Lake Champlain, CG 57） 。

不具名國防部官員說，卡爾文森號打擊群駛向朝鮮半島，目的是向北韓與這個區域的所有國家包括盟邦傳達訊息，且有了卡爾文森號在此，該如何因應區域態勢，高層有很多選項。1060410

(中央社)