沒人會自己準備腳尾飯！夜遊團遇屍案超弔詭
臉書粉絲專頁「鬼故事夜遊團」8日前往宜蘭頭城某廢棄遊樂園夜遊時，在廁所內驚見一具男屍，且旁邊還有腳尾飯；儘管警方懷疑死者為燒炭自殺，專家仍直言這種情形相當弔詭，因為沒有人會幫自己準備腳尾飯。
夜遊團當晚發現男屍後立刻報警，警方研判，死者疑為47歲的陳姓通緝犯，且由屍體上的蛆看來，死亡時間已經1、2個星期；另外，現場沒打鬥痕跡，加上廁所的門和窗戶都是從內封住，屍體旁還有木炭與燒炭痕跡，因此暫時排除他殺。
但警方覺得奇怪的是，浴室內的浴缸上擺了插有三柱香香腳的便當，疑似是腳尾飯；對台灣風俗文化相當有研究的台中教育大學語文學系副教授林茂賢也告訴《蘋果日報》，通常都是家屬幫往生者準備腳尾飯，希望死者能一路好走，沒有人會為自己準備。
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(中時電子報)
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