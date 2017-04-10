前瞻基建公聽會 將廣邀各縣市首長參與
前瞻基礎建設計畫第1場綠能建設公聽會在今（10）日展開，新北市政府要求列席公聽會遭拒，國民黨立委李彥秀痛批公聽會淪為民進黨過場、綁樁，民進黨立委邱議瑩反駁。最終經委會同意場外的新北市和雲林縣官員列席旁聽，未來也將邀請各縣市官員出席。
公聽會因為新北市官員與國民黨立委場內外抗議一度延遲，經協商決議未來也將開放各縣市官員。立法院經濟委原會召委邱議瑩表示，從週三起的第2場公聽會開始，將會邀請各縣市首長派員參與公聽會，各縣市以1人為限。
邱議瑩指出，經濟委員會將召開6場前瞻基建公聽會，原本是決議由各政黨推薦名單，依照政黨比例推薦專家學者，分別為民進黨推薦8位、國民黨5位、時代力量1位。另外因為場地問題，沒有開放旁聽，各縣市官員可以透過網路直播，了解公聽會情形。
國民黨立委王育敏批評，前瞻基建跟各縣市息息相關，各縣市代表出席是它們的權益，立法院是人民的國會，更沒有理由拒絕各縣市代表出席。
場外抗議的新北市經濟發展局局長施威全稱，新北市非常關注綠能建設，尤其是新北市提出的「發展地熱基載能源」和「儲能分散式能源」計畫更可以省掉2.3做明潭水庫的發電量，不過並未被列在前瞻計畫中。
施威全表示，新北市的地熱能源建設可以幫助政府達到2025年，再生能源發電量達總發電量20％的目標。
(工商)
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