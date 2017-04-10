全台多處空品良好 新莊敏感族要小心

我要評比

行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，今天全台各地及外島地區的空氣品質指標（AQI）為綠色良好至黃色普通等級，僅新北市新莊呈橘色提醒，敏感族群應減少戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網上午9時觀測資料，全台各地及外島地區為良好至普通等級，其中桃園、新竹、苗栗、宜蘭、屏東、台東等多個測站更呈現一片綠色，僅新北市新莊是橘色警示等級。

環保署指出，綠色良好等級指空氣品質良好，污染程度低或無污染。黃色普通等級指空氣品質普通；但對非常少數極敏感族群產生輕微影響。

空品呈橘色警示等級將對敏感族群的健康造成影響，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。1060410

(中央社)