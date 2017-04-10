衛少第42次大三元入袋 刷新聯盟紀錄
美國職籃NBA奧克拉荷馬市雷霆一哥衛斯布魯克今天摘下本季第42次「大三元」，打破羅伯森55年來的紀錄，最後更飆近1記壓哨三分球，率隊以106比105氣走丹佛金塊。
法新社報導，「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）終場拿下50分、16籃板與10助攻。
衛斯布魯克前3節就砍下32分、13籃板與9助攻，他在第4節剩下4分17秒時繳出本場第10次助攻，完成單季42次大三元創舉，打破「大O」羅伯森（Oscar Robertson）1961-62年球季締造的單季41場紀錄。
此外，包括終場前2.9秒投進的致勝三分球，雷霆最後13分全由衛斯布魯克一人砍下。
這是他本季第3次繳出得分至少50分的大三元，也是他第8次得分至少40分的大三元。
衛斯布魯克職涯目前已拿下79次大三元，擠下張伯倫（Wilt Chamberlain），在大三元總數紀錄中榮登第4名。（譯者：中央社周莉芳）1060410
(中央社)
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