丁一宇遇車禍 幸無大礙

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韓媒報導，目前正在服替代役的演員丁一宇，8日遭遇車禍，不過並無大礙，不影響服役。

南韓「亞洲經濟」指出，丁一宇8日下午所駕駛的車輛在等紅綠燈時，被後面車輛追撞。據目擊者表示，事故發生之後，丁一宇表現得非常鎮定。

經確認，丁一宇方面表示，確實發生了追撞事故，由於並無大礙，因此不影響正常服役。1060410

(中央社)