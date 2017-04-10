人民幣中間價貶破6.9 創近3周新低

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人民幣兌美元匯率中間價今天貶破6.9關口，報人民幣6.9042元兌1美元，較前一交易日（7日）貶值0.93分，創近3周以來新低。

中國人民銀行（大陸央行）授權中國外匯交易中心公布，10日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為人民幣6.9042元兌1美元。

10日人民幣兌美元匯率中間價創下近3周以來新低，上一次貶破6.9關口是3月21日。1060410

(中央社)