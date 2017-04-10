前瞻計畫首場公聽會 新北市旁聽一度遭拒

前瞻基礎建設計畫6場公聽會今起陸續登場，由於名單依照政黨比例推薦，新北市經濟發展局長施威全因未在受邀名單內，一度遭拒絕進入旁聽。對此，施威全表示遺憾。

立法院經濟委員會等6委員會今天聯席召開「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，會議開始前，施威全與數位新北市府代表，欲進入公聽會旁聽，但遭拒絕。

「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，依據政黨協商結果，照政黨比例推薦名單，分別為民進黨8名、國民黨5名、親民黨籍時代力量各1名專家學者參與，新北市府代表因此沒有獲得邀請。

施威全表示，今天立法院的「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，依照規則不允許他們進去旁聽，所以只能遵照立法院的規定，但覺得非常遺憾；未來新北市政府仍希望就綠能產業這塊，與中央政府合作。

他說，他們沒有受到邀請，但有主動徵詢，他也有準備證件，可是這不是有沒有帶證件的問題，是因為他的名字不在公聽會名單裡，所以沒辦法進去。此外，多位國民黨立委則也在會議開始前，在主席台前與會議主席、民進黨立委邱議瑩，爭取讓施威全進場旁聽。1060410

(中央社)