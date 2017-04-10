戴資穎再封后 戴父：早有練過贏得漂亮
現任世界羽球球后戴資穎昨天在馬來西亞擊敗上任球后、西班牙女將瑪琳，戴資穎父親戴楠凱今天說，對付左拍高大對手的戰術及球技，女兒早有練過，加上臨場表現佳，贏得漂亮。
馬來西亞羽球頂級超級賽昨天進行決賽，戴資穎和馬琳（Carolina Marin）激烈對決，雙方激戰近90分鐘，戴資穎技高一籌摘下后冠。
戴楠凱昨天下午全程守在電視機前隔海觀戰，為女兒加油，他說，馬琳是身材高大的左手拍選手，面對類似對手的戰術及球技，戴資穎在台早有練過，加上昨天的臨場表現很穩，沒有失常，終獲最後勝利。
他說，戴資穎將趕赴新加坡，繼續參加新加坡超級賽，雖然比賽層級沒有像昨天那麼高，但仍不敢掉以輕心，仍會全力以赴奪牌。
他指出，由於國內舉辦的國際羽球賽級數無法增加戴資穎個人積分，只能不斷往國外跑，四處參賽；不過，8月的台北世大運，戴資穎將代表台北市立大學參賽，為國爭光。
戴楠凱說，8月台北世大運賽事與英國蘇格蘭的羽球世錦賽撞期，世錦賽雖有助提升戴資穎個人羽壇的積分及聲譽，而世大運則無關積分，但戴資穎仍捨世錦賽，報名世大運要為國爭光。
另外，戴資穎在馬來西亞獲勝的消息傳來，台北市立大學官網也隨即狂賀球類運動學系學生戴資穎獲此殊榮。1060410
(中央社)
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