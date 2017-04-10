黃百鳴71歲生日美女環繞 「卑鄙會會長」到場祝賀
香港藝人黃百鳴拍攝的《開心鬼》系列電影，至今仍是眾多粉絲心中經典，「朱榜眼」一角在劇中逗趣演出，更讓粉絲印象深刻，而他前天舉辦生日派對時，不僅被21位美女團團包圍，其中一位還是飾演「卑鄙會會」的袁潔瑩。
黃百鳴前天歡慶71歲生日，生日派對除了親朋好友到場祝賀，現場更是星光熠熠，許多演藝圈知名明星都到場同樂，其中一張照片更被21位美女環繞，可說羨煞在場所有人，不過有眼尖網友發現，當年在《開心鬼》電影中飾演「林心花」的李麗珍，卑鄙會會長「呂薔仁」的袁潔瑩，也都獲邀現身生日派對。
當初劇中演員難得合體，讓粉絲紛紛懷念起劇中經典片段，雖然電影上映至今已過數十年，但也讓眾人見識到演員私下交情依舊，再度在網路上掀起熱烈討論。
(中時電子報)
關鍵字：黃百鳴
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