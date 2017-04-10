愛妻遭酸黃臉婆 吳鈴山怒曬「女神級素顏照」力挺
吳鈴山因在本土劇《甘味人生》飾演反派「朱火爐」，作惡多端總觀眾看了又愛又恨，不過私底下的他是個愛家好男人，相當疼愛妻子和小孩，近日他發現有人酸「老婆像黃臉婆」，讓他趕緊出面護妻，超MAN舉動網友推爆。
近日吳鈴山開直播時，發現有網友批評「老婆像黃臉婆，皮膚需要保養」，讓他相當生氣，怒PO兩張老婆的素顏照片力挺，「他肯定不知道什麼叫做吹彈可破，我見過的女明星不少，我老婆的肌膚肯定是女神級的，這兩張照片都沒有化妝」。
他更說真男人不怕被說像忠狗，因此只要誰敢說他老婆不好，他會要對方付出代價，「對事不對人，絕對捍衛我的老婆，全力支持我的老婆」，超MAN護妻舉動網友狂讚，「講真話的好男人」。
(中時電子報)
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