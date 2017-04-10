疑和川普勝選有關 俄電腦科學家在西被捕
1名俄羅斯電腦科學家在西班牙被捕，他妻子說，警方告訴她，他先生因一款和川普贏得美國總統大選有關的電腦病毒而遭拘留。
西班牙警方發言人告訴法新社，這名男子7日在巴塞隆納機場遭警官攔下，西國警方科技調查部門警官依據「國際通緝」通報拘留這名男子。發言人表示，這名男子之後已經被移送到馬德里。
路透社報導，駐西國俄羅斯大使館表示，馬德里當局7日已通知大使館。
法新社報導，這名電腦科學家的妻子列瓦卓娃（Maria Levachova）告訴「今日俄羅斯」（Russia Today）電視台，他先生在美國當局以涉及相關網路犯罪的要求下，遭到留置。
今日俄羅斯引述列瓦卓娃表示，西國警方告訴她，一款似乎由他先生製造的電腦病毒和川普贏得去年美國大選有關。
法新社向西國警方和俄國領事館詢問男子被捕原因，雙方都未證實。美國情報和反間諜機構指控俄國干預美國總統大選，提高川普勝選機會。
今年1月中旬，另1名遭美國通緝的俄羅斯電腦科學家李索夫（Stanislav Lisov）在巴塞隆納埃爾普拉特機場（Barcelona's El Prat）被捕。1060410
(中央社)
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