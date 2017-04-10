家樂福邀VIP參加Beauty Show 量販店獨家首創

家樂福找馬來貘玩偶擔任一日店長，與消費者近距離接觸。（家樂福提供）

家樂福首創量販獨家Beauty Show，昨邀專業彩妝師美妝示範。（家樂福提供）

50款海外熱銷商品，即日起在家樂福獨家販售。（家樂福提供）

家樂福昨邀VIP舉辦量販首創、獨家的Beauty Show，引進50款海外熱銷商品獨家販售，祭出好禮雙重送，包括買美妝分類商品滿999以上，可加價399獲得moz 行李箱，共2款，限量8000個；12至18日買美妝分類商品滿1500可折150，好康優惠不輸藥妝店。

家樂福全國公關經理何默真表示，美麗商機市場將近430億元，且逐年攀升，顯示美妝消費潛力無窮，其中，日韓美妝近年的表現更是不容小覷，預計新品上架後，未來賣場業績可望成長超過3成。

這次Beauty Show引進的獨家新品結合「玩、美、清、新、潮」美妝新5力，其中的亮點包括韓國最夯的BSoap水彩面膜；量販獨家的Tonymoly天使羽毛禮盒；具有清潔、淨化頭皮效果又能增加秀髮光澤的呂草本精華系列；量販最新的韓國人氣彩妝PONY；以及日本目前最潮、號稱「刺青口紅」的PureSmile不落撕拉脣，可讓脣彩持久長達12 小時。

(中時)