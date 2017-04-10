MLB》道奇打線相挺 前田健太奪日投本季首勝

前田健太奪得日籍投手本季第一場勝利。(美聯社)

大聯盟日籍4王牌開季不順遂，首戰一勝難求，而田中將大跟達比修有的第二場先發也仍沒奪勝，使得奪日籍投手本季首勝的任務，交到道奇的前田健太手中，他10日對戰洛磯，雖投5局失4分內容不佳，但悶了兩場的道奇打線，此役爆發進帳10分，終場10比6勝出，助前田摘下首勝。

前兩戰盡墨的道奇，說什麼也不肯被橫掃，面對洛磯先發泰勒安德生(Tyler Anderson)，首局就靠佛塞(Logan Forsythe)的二壘安打開啟攻勢，在柯瑞西格(Corey Seager)獲得保送後，透納(Justin Turner)毫不留情，適時擊出二壘安打清空壘包，率隊取得2比0領先。

但此役送出生涯新高4保送的安德生，只要投保送就是沒好事！2上他連續抓到2出局後，面對佛塞投出保送，讓西格逮到機會轟出2分彈；4上他面對首名打者就投保送，隨後連抓2出局，遇上佛塞又被他打出適時安打，丟掉第4分，教士總教練布萊克(Bud Black)直言，「他大部分的球都沒控好，也讓他付出代價。」

反觀前田前2局威風八面飆出3K，3下卻碰到麻煩，2出局一壘有人時，被布萊克蒙(Charlie Blackmon)2分炮重擊；5下再遇亂流，一開始就投保送，讓洛磯趁機追到只落後1分，險些敗掉勝投資格，不過總教練羅伯茲(Dave Roberts)仍肯定他的表現，「直到5下保送前，他都投得很棒，但那次保送讓他有些偏離軌道。」

不過前田投完5局退場後，第6到第9局道奇打線完全爆發，猛敲了10支安打再進帳5分；儘管9下簡森(Kenley Jansen)遭洛磯打線狙擊失掉2分，仍順利以4分之差奪得勝利，避免被橫掃。而前田的這1勝，是日籍4大王牌本季征戰6場比賽後的首場勝利，也是繼陳偉殷後，第2名勝投開張的亞洲投手。

(中時電子報)