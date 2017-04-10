吐司也能這樣吃 繽紛彩色食指大動

色彩繽紛的「獨角獸吐司」在Instagram掀起熱潮，許多粉絲發揮創意自製，後來又延伸出「美人魚吐司」，同樣獲得歡迎。

在Instagram查詢#rainbowtoast和#mermaidtoast，會發現許多推文，都是利用彩色抹醬，創造出各式「美食」，雖然不知道口味如何，但視覺上確實相當享受。

這一切起緣於27歲的美國邁阿密的食物造型師華歐（Adeline Waugh）。她利用天然食材和染料製作彩色抹醬，把吐司裝飾有如彩虹，再在上頭灑上糖粉或金箔，把成果分享在她的部落格「活力與純粹」（Vibrant and Pure）。

華歐表示，她從來沒有想過要引導潮流，一開始只是思考如何創造出粉紅色的奶油起司抹醬，接著她又創造出更多顏色，於是開始把抹醬當水彩，在吐司上作畫。

她表示，她起初是稱「水彩吐司」，但Instagram的追蹤者認為柔美的色調很像彩虹獨角獸的鬃毛，於是改叫「獨角獸吐司」。「美人魚吐司」則是她後來研發出的綠色系吐司，靈感來自海景。

華歐也教導大家，如果要讓奶油起司變成紅色，可以加甜菜汁，要黃色就加薑黃，藍色加藍藻粉，紫色是藍莓粉，甜菜汁和藍莓粉調在一起，則可以得到粉紅色。

「獨角獸吐司」不僅好看，也很營養。營養師部落格beachbody分析，由於使用的是全麥土司和天然食材，比起法式吐司健康得多。1060410

(中央社)