施威全突襲公聽會旁聽 邱議瑩：下不為例
前瞻基礎建設條例草案第一場公聽會今天召開，朝野因新北市經發局長施威全能否入內旁聽交鋒，會議主席綠委邱議瑩裁示同意，第二場將廣發邀請縣市推派代表參加。
立法院經濟委員會上午舉行第一場「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，會議開始，國民黨團書記長王育敏走上主席台，手舉標語要求公開透明，民進黨立委蕭美琴回說，國會議事直播，已公開透明，不要誤導視聽，要求先撤標語。
邱議瑩表示，總計有開6場公聽會，與會專家學者是依照政黨比例推薦產生，立院公聽會礙於場地沒有開放，會議主席都已全程直播，任何一個人或團體可透過網路直播非常清楚委員會的狀況。
邱議瑩說，對已到現場施威全是否開放進場旁聽？黨團會議決定從週三第二場公聽會開始邀請各縣市政府首長參與公聽會，不是旁聽而是出席。
不過，國民黨團表示不滿，邱議瑩對於施威全未被邀請就進到會場，當場請施威全離開會場，宣布協商，後來在民進黨團書記長李俊俋協商開放讓施威全與雲林縣政府代表兩位入內旁聽，但僅2人。1060410
(中央社)
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