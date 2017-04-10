包裝沙拉驚見死蝙蝠 部分已下肚
美國兩名佛羅里達州民眾這一生恐怕將不敢再吃沙拉，因為在他們購買的包裝沙拉內，有1隻已經開始腐爛的死蝙蝠。
最慘的是，「今日美國報」（USA Today）報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，兩人已經開始張嘴吃沙拉，才發現這隻腐爛、有翼的哺乳動物。
這隻處於「惡化狀況」的蝙蝠目前被送至CDC實驗室檢查是否有狂犬病，製造商也緊急回收這批專門送往美國東南部沃爾瑪（Walmart）連鎖量販店的沙拉。
製造商「新鮮快遞」（Fresh Express）宣布，回收所有旗下編碼為G089B19、最佳賞味期限為4月14日之前的「Organic Marketside Spring Mix」品項沙拉。
根據聲明，新鮮快遞表示，在與沃爾瑪快速密切合作下，已將這批沙拉從店內下架，並將退款給所有購買這批沙拉的消費者，該公司宣稱，受這個問題影響的只有這個單一產品線。
他們還聲明：「新鮮快遞向來嚴肅看待食品安全，嚴守食品安全規範。」
新鮮快遞呼籲買到這批沙拉的消費者將東西丟掉；CDC則表示，民眾若已將沙拉吃下肚，且在沙拉菜葉上發現「動物物質」，應趕快跟當地衛生機關聯絡。否則，「吃了這批召回沙拉的人，只要先前沒發現動物物質就沒有危險，也不需跟當地衛生機關聯絡。」
CDC正與佛州衛生部門合作，確認吃了部分遭污染沙拉的兩人是否有任何健康疑慮，CDC之所以檢查狂犬病是因為蝙蝠也可能會罹患狂犬病，但兩名受害者目前沒有發現這個問題。
CDC聲明：「根據回報兩人都很健康，無罹患狂犬病徵兆。」
這個消息曝光後也隨即在網路引發熱烈討論，有網友說：「現在還有誰說自己懶得切萵苣了？誰？」
更有人大開「蝙蝠俠」玩笑，說：「蝙蝠沙拉？應該是高譚市（Gotham）專屬，其他人應該不用吧。」（譯者：中央社許湘欣）1060410
(中央社)
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