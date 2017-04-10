民調：安哲秀支持率逆轉 超越文在寅

南韓第一大報「朝鮮日報」今天在頭版頭條以「韓大選民調：安哲秀34.4%超越文在寅32.2%居首－6人對決」為標題，報導安哲秀支持率後來居上，領先群雄的消息。

南韓「朝鮮日報」委託民意調查機構Kantar Public（前Media Research）針對南韓全國2300名成人所作的民意調查，獲上述結論。

在以6名主要總統候選人為對象的調查中，國民之黨候選人安哲秀支持率為34.4%，共同民主黨候選人文在寅支持率為32.2%，在誤差範圍（±2.0%）內，彼此競爭激烈。

緊隨其後的是自由韓國黨候選人洪準杓5.7%、正義黨候選人沈相?2.3%、正黨候選人劉承旼1.9%，無黨派候選人金鐘仁0.6%。

據報導，在這次民調中，回答「一定會參與投票」者占83.9%，相較3月3-4日Kantar Public民調結果顯示的79.6%增加了4.3個百分點。

另外，南韓聯合新聞通訊社報導稱，由該通訊社和KBS電視台委託民調機構KOREA RESEARCH進行的下屆大選民意調查結果，一直遙遙領先的共同民主黨籍總統候選人文在寅在一對一情況下，被國民之黨籍候選人安哲秀超越，選情呈現逆轉。1060410

(中央社)