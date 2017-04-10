法極左候選人民調躍居第3 撼動總統大選

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法國變化莫測的總統大選投票日僅剩兩週之際，共產黨支持的候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）今天舉行露天造勢大會，吸引多達數萬支持者到場，不難看出他人氣的水漲船高。

法新社報導，4月23日將舉行首輪投票，極左派梅蘭雄目前逐漸縮短和39歲中間派馬克宏（Emmanuel Macron）以及極右派瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的民調差距，讓這場高潮迭起的大選更添戲劇性。

梅蘭雄在兩場電視辯論會表現突出後，本週末民調已竄升至第3位，18至19%選民表示會投票給他。

梅蘭雄今天在馬賽表示，除了「逼迫我們偉大的多種族人民憎恨自己的」極右派，以及「把折磨、悲慘和放棄轉變為黃金和金錢」的自由市場狂熱者之外，選民還有其他選擇。

左傾雜誌「新觀察家」（L'Obs）評論說：「梅蘭雄突然從4個民調約20%的候選人中冒出頭，跌破所有預測的眼鏡，也讓被看好的候選人心生疑慮」。

分析家表示，現在要預測這場兩階段的大選比往常更加困難，因為異常多選民表示不打算投票，或還沒有決定要投給誰。（譯者：中央社鄭詩韻）1060410

(中央社)