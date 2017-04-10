出席魚翅宴 環保署長李應元坦承：吃下肚了！

李應元坦承吃魚翅，但強調會自我警惕。（楊騰凱攝）

社群網站臉書上有消息指出，環保署長李應元昨(9日)中午與政商界人士餐敘，但餐桌上竟然有擺出爭議食材「魚翅」，引發外界對李應元的批評。對此，李應元坦承，昨日到場時魚翅已端上桌，他一度猶豫，但確實有把魚翅吃下肚，但強調會深深警惕自己。

李應元今(10日)出席「大家相揪來拚掃 海好有你淨幸福」記者會，他在會前表示，昨日中午的餐敘他不是主人，也不是主賓，是與美國回來的朋友聚會。他是臨時受邀，也遲到了大概20分鐘，人到場時魚翅已經放在桌上了，他曾一度猶豫到底要不要吃，但他必須承認，昨天確實把魚翅吃下肚。

李應元指出，很感謝關心環保的朋友的善意提醒，他個人絕對不會去點魚翅，他的家人也一樣，將來有這樣的場合，也會提醒朋友們不要點魚翅餐點，希望一起守護地球，強調會自我警惕，盼此事可以到一個段落。

由於魚翅價格比鯊魚肉高，因此有不肖漁民在割下鯊魚鰭後，把鯊魚身棄置丟回海中，讓鯊魚因失去游弋能力而死，衍生不少爭議。

(中時)