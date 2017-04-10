出席魚翅宴 環保署長李應元坦承：吃下肚了！
社群網站臉書上有消息指出，環保署長李應元昨(9日)中午與政商界人士餐敘，但餐桌上竟然有擺出爭議食材「魚翅」，引發外界對李應元的批評。對此，李應元坦承，昨日到場時魚翅已端上桌，他一度猶豫，但確實有把魚翅吃下肚，但強調會深深警惕自己。
李應元今(10日)出席「大家相揪來拚掃 海好有你淨幸福」記者會，他在會前表示，昨日中午的餐敘他不是主人，也不是主賓，是與美國回來的朋友聚會。他是臨時受邀，也遲到了大概20分鐘，人到場時魚翅已經放在桌上了，他曾一度猶豫到底要不要吃，但他必須承認，昨天確實把魚翅吃下肚。
李應元指出，很感謝關心環保的朋友的善意提醒，他個人絕對不會去點魚翅，他的家人也一樣，將來有這樣的場合，也會提醒朋友們不要點魚翅餐點，希望一起守護地球，強調會自我警惕，盼此事可以到一個段落。
由於魚翅價格比鯊魚肉高，因此有不肖漁民在割下鯊魚鰭後，把鯊魚身棄置丟回海中，讓鯊魚因失去游弋能力而死，衍生不少爭議。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。