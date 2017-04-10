超勤換嘉獎令 葉毓蘭：政府剝削警察勞力鐵證

退休警消抗議年金改革遍地開花行動3月29日登場，部分抗議民眾下午占據忠孝東路行政院前的路口，高分貝的喇吧聲讓負責維安的警察只能嗚著耳朵力擋噪音。（陳怡誠攝）

警消人員工作時間長，加上勤務繁忙，超時過勞情形時有所聞。對此，警大前教授葉毓蘭表示警察每年的超勤在無法獲得加班費、補休時，以每四十小時換一支嘉獎結算，「這一張自欺欺人，幾乎可以媲美『戰士授田證』的嘉獎令，就是政府剝削警察勞力的鐵證。」

葉毓蘭投書《人間福報》，提到一名友人從歐洲回來理國際駕照等事，友人提到最後趕在下班前進入的監理所，承辦人在其他同事都紛紛下班後，還能和顏悅色的繼續幫朋友把照相、申辦補發駕照、換發國際駕照一一辦完。「台灣的公務員服務品質，真的是世界第一，無怪乎都說台灣最美的風景是人！」

葉毓蘭指出，每個在國外生活過的台灣人都能立判這樣的「小確幸」，其實歸功於台灣的公務員服務品質。早年台灣的公務機關素有衙門之稱，公務員的晚娘心態，那個時代，真正受害的是人民。經由政府不斷的改善薪資待遇，國家考試報考者開始不乏名校高材生；有優秀人才願意進入政府部門工作，才可能有良好的政策規畫，才能有為人民服務的優質公僕，受惠的是全體國民。「也是因為有一個合理的退休保障，才能斷絕公務員濫權腐敗的惡習，這樣正面循環的結果，就是台灣堪值驕傲的公務員服務品質。」

葉毓蘭以警察為例，她表示先前客委會主委李永得因為不服警察盤查，抨擊台灣為警察國家後，讓許多學者、專家紛紛跳出來為警察打抱不平。「因為目前台灣的警察幾乎已經成為服務業，在執法時，也沒有其他法治國家應有的權威。」

葉毓蘭直言，警察長年被剝削，超時過勞，每年的超勤在無法獲得加班費、補休時，以每四十小時換一支嘉獎結算，這一張自欺欺人，幾乎可以媲美「戰士授田證」的嘉獎令，就是政府剝削警察勞力的鐵證。

警察長年的吞忍，圖的無非就是退休後，有份可以溫飽的退休金。葉毓蘭說這段期間，政府為了遂行刪改年金，不惜汙名化退休軍公教警消為貪得無厭的米蟲，擴大世代對立，不僅是對曾經以一生奉獻給國家的軍公教警消最大的不公不義，將來兔死狗烹的效應浮現，讓優秀人才不再願意投入公職時，吃虧的將是不能再享有優質公務服務的人民。

(中時電子報)