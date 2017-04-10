出遊喝這飲料穿這顏色 保證！你就是蚊子最愛
春眠不覺曉，處處蚊子咬？隨著天氣轉熱，想穿短褲卻老被討人厭蚊子叮得滿腿包的人，可能喝錯飲料又穿錯顏色了。研究指出，蚊子的確偏愛孕婦、小孩，但是人呼吸釋出的二氧化碳、汗液中的乳酸、體溫、濕度與皮膚細菌的代謝物都更是蚊子找獵物的決定性指標。除此之外，愛喝冰涼啤酒又愛穿深色衣服的人，都是蚊子最愛的大餐菜色。
國立陽明大學熱帶醫學科蕭孟芳教授曾在《蚊之色變》一書中提到，「穿深色衣服的人提供蚊子喜歡弱光的背景。深色衣服吸熱效果好，且會捕捉留住二氧化碳，易招引蚊子。」蕭孟芳強調，黑色是蚊子喜歡的首選對象，例如斑蚊，最喜停在黑色衣服上，其次是藍綠等顏色。反之紅外線、紅光、黃光、橙光相較之下比較不會吸引蚊子。
另外，蚊子是逐臭之夫，最愛體臭味，所以雖然蚊子對顏色有偏好，但人的體味才是吸引蚊子最重要的因素。蕭孟芳說，如果你的體味是蚊子所喜歡的，就算穿白色衣服或使用紅黃色燈泡也無法替你解危。尤其腳上生長的細菌和汗水混合成一個與乳酪類似的味道，簡直就是招呼蚊子來吃大餐的香味，這也是為什麼腿腳部最容易招蚊叮。
《國家地理雜誌》也曾刊登研究報告指出，只要喝一瓶300毫升的啤酒，你就能吊起蚊子的胃口。研究者認為這可能是因為喝酒增加了汗液中的酒精含量或提高了體溫，同時酒精也促進血液循環使血管擴張，都是吸引蚊子叮咬的要項。
除此之外，蕭孟芳也舉出幾個容易被蚊子盯上的指標，像是塗抹含有甲型羥基化合物（乳酸）的護膚品、皮膚潮濕（流汗）引發體臭及常保靜止狀態沒有動作的人，都容易招蚊叮。
(中時電子報)
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