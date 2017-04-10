台日漁業會議談「沖之鳥」 重申立場無結論

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外交部上午表示，亞東關係協會與日本台灣交流協會9日下午在東京召開第一次「漁業合作工作小組會議」；雙方會中觸及「沖之鳥」附近海域作業議題，但立場各自不同。據了解，台日在會中表達各自立場，但最終並未做出結論。

外交部指出，亞東關係協會與公益財團法人日本台灣交流協會9日下午在東京召開第一次「漁業合作工作小組會議」，我漁業署、海巡署及外交部等單位人員，與日本台灣交流協會、水產廳、海上保安廳及外務省等單位人員共同出席進行討論。

外交部強調，本次會議是在「台日海洋事務合作對話」機制下召開，會中颱日雙方就各自關切議題廣泛交換意見，包括鰻魚資源管理、小型鮪魚延繩釣漁船管理、北太平洋漁業委員會（NPFC）之秋刀魚捕撈管理、《台日漁業協議》適用海域作業規則，以及「沖之鳥」附近海域作業等議題。

外交部說，台日雙方對於「沖之鳥」議題立場不同，惟經由充分意見交換，對促進相互理解實有助益。台日雙方同意在維持友好及增進互信之原則下，續就各項漁業合作議題進行溝通討論。

(旺報)