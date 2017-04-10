土城區學士路發生火警 幸無人傷亡

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土城區學士路24巷11號今（10日）一棟10樓建築物發生火警，3樓冒出濃煙，派遣6分隊1中隊前往搶救，火勢已於上午10時20分許撲滅。火勢從3樓臥室竄出，燃燒面積約3平方公尺，屋主在場，幸無人受傷。起火原因尚待警消進一步釐清。

(中時)