台日漁業合作會議 觸及沖之鳥議題

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台日第一次「漁業合作工作小組會議」9日在日本舉行，外交部說，雙方對「沖之鳥」議題立場不同，會議中「充分意見交換」，對促進相互理解有幫助。

外交部新聞稿表示，亞東關係協會與公益財團法人日本台灣交流協會於9日下午在東京召開第一次「漁業合作工作小組會議」。

會中台日雙方就各自關切議題廣泛交換意見，包括鰻魚資源管理、小型鮪魚延繩釣漁船管理、北太平洋漁業委員會（NPFC）之秋刀魚捕撈管理、「台日漁業協議」適用海域作業規則，以及「沖之鳥」附近海域作業等議題。

外交部說，台日雙方對於「沖之鳥」議題立場不同，但經由充分意見交換，對促進相互理解實有助益。台日雙方也同意在維持友好及增進互信之原則下，續就各項漁業合作議題進行溝通討論。

本次會議在「台日海洋事務合作對話」機制下召開，中華民國漁業署、海巡署及外交部等單位人員，與日本台灣交流協會、水產廳、海上保安廳及外務省等單位人員共同出席進行討論。1060410

(中央社)