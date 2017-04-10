新北：沒有新北綠能 難有非核家園

立法院今（10日）天起舉辦連續六場的「前瞻基礎建設特別條例」公聽會，第一場「綠能建設」新北未獲邀請，經發局長施威全前往立院爭取發言，一度不得其門而入。施威全說，中央將綠能過度押注在風力與太陽能，卻忽略新北市提出「發展地熱基載能源」以及「儲能分散式能源」，2025年再生能源占總發電量20%目標機會渺茫。

施威全說，新北市提報前瞻計畫時主張「發展地熱基載能源」以及「儲能分散式能源」，若施行全國可省掉2.3座明潭水庫的發電量，卻被排除，「少了新北，台灣綠能徒留缺憾，沒有新北綠能 難有非核家園」。

經發局說，前瞻計畫綠能建設類別以太陽光電及風力發電作為推動主軸，但綜觀目前太陽光電或風力相關推動的計畫，中央政府現均僅盤點出2年至4年不等的短期設置目標量，尚無具體規劃後續中長期可行的目標量，令人憂心。

且近半年太陽光電及風力發電實際裝置容量僅分別達到預定設置目標約1.5%及0.3%，若把未來綠能建設僅押注在此二種發電方式上，2025年可否達成再生能源占總發電量20%的目標，機會渺茫。

經發局表示，中央政府應具前瞻視野多元化發展基載能源以及分散式能源，基載能源(如地熱)可穩定供應用電需求；分散式能源(儲能)可選擇在有利的時間儲電與用電，減緩夏日尖峰用電，才不會讓台灣在能源轉型路上走的步步驚心。

經發局強調，新北在大屯山地熱蘊藏量約有514MWe(百萬瓦)，約佔全台地熱蘊藏總量的7成，不僅乾淨且能穩定供應，建請中央政府將本市所提的69億元地熱發電建廠方案納入考量，讓台灣在能源轉型的過程中多添一份保障，並協助辦理土地取得、電廠籌建等事宜。

新北市政府表示，新北市期待與中央合作，讓前瞻基礎建設成為厚植未來競爭力的利基，而不是問題沒解決反而徒留龐大債務，期盼中央能支持新北市的地熱基載能源及儲能分散式能源的方案，共推台灣的能源轉型。

(中時)