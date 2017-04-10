離地152公尺! 高空透明游泳池 光看就腿軟
不少景觀台都會設置透明地板，讓遊客體驗站在高空中的滋味，同時俯視地面美景，台灣貓空纜車也有設置水晶車廂，透明的玻璃地板讓人享受騰雲駕霧遨遊天際之感，不過如果是換成玻璃底的高空游泳池，你有勇氣挑戰嗎?
在美國德州休士頓就有這麼一處豪華大樓，在42樓的地方蓋了一個透明玻璃游泳池，泳池凸出大樓主體，一邊游泳還可直接欣賞到152公尺下的繁忙街道，有人就錄製了一段在泳池漫步的影片，每踏出一步，便離大樓越遠，而腳下就是令眼花撩亂的街道市景，汽車宛如玩具一般的小，看得令人「膽戰心驚」。
該高空泳池是由厚達8吋的強化玻璃製造，雖然穩固，但挑戰仍需要有不少的勇氣，而對於無法嘗試的人，大樓在四樓還設有另一個泳池可供使用。
(中時電子報)
文章來源：DAILY MAIL
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