離地152公尺! 高空透明游泳池 光看就腿軟

42層樓高的高空游泳池，俯視街道令人膽戰心驚。(影片來源:Market Square Tower影片)

看下去，汽車宛如玩具一般的小。(圖截自Market Square Tower影片)

不少景觀台都會設置透明地板，讓遊客體驗站在高空中的滋味，同時俯視地面美景，台灣貓空纜車也有設置水晶車廂，透明的玻璃地板讓人享受騰雲駕霧遨遊天際之感，不過如果是換成玻璃底的高空游泳池，你有勇氣挑戰嗎?

在美國德州休士頓就有這麼一處豪華大樓，在42樓的地方蓋了一個透明玻璃游泳池，泳池凸出大樓主體，一邊游泳還可直接欣賞到152公尺下的繁忙街道，有人就錄製了一段在泳池漫步的影片，每踏出一步，便離大樓越遠，而腳下就是令眼花撩亂的街道市景，汽車宛如玩具一般的小，看得令人「膽戰心驚」。

該高空泳池是由厚達8吋的強化玻璃製造，雖然穩固，但挑戰仍需要有不少的勇氣，而對於無法嘗試的人，大樓在四樓還設有另一個泳池可供使用。

(中時電子報)