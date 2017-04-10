陸媒：比亞迪在法國設電動大巴廠房

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據報導，中國大陸電動車製造商比亞迪在法國投資1000萬歐元建設電動大巴工廠，是比亞迪在海外建設的第4個電動車工廠。

根據新浪網轉述大陸媒體的報導，在此之前，比亞迪已在美國、巴西、匈牙利投資設立了大巴工廠。

報導表示，新工廠總用地面積約8萬平方公尺，計劃於2018年投產，前期主要生產電動大巴，預計年產量約200輛。

工廠還計劃建立配套的維修售後服務中心和備件物流中心。1060410

(中央社)