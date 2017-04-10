環保署長吃魚翅遭諷 李應元：檢討改進
環保署長李應元今天證實，昨天中午與媒體人蔡漢勳（溫紳）聚餐時，確實吃了魚翅，他會檢討改進，不管是他或是他家人未來都不會去點及吃魚翅。
蔡漢勳昨天中午與李應元聚餐時，在臉書上面po文寫到「與李應元等政商界人士餐敘，許久已沒有吃魚翅」等文字，甚至還po上魚翅餐點的照片。
台灣護樹團體聯盟發起人張美惠在自己的臉書上諷刺說，她為了環保不吃魚翅、不吃吻仔魚，「人家環保署長是用魚翅宴客耶」，批評李應元。
李應元今天在出席記者會前受訪證實，他的確吃了魚翅，他不是昨天中午聚會的主人，昨天是臨時受邀，他晚了20分鐘才到，到的時候餐點已經放在桌上，他確實吃了魚翅，吃之前他也一度猶豫，但的確要深深的警惕。
李應元指出，他感謝許多關心環保的朋友的善意提醒，未來他不會去點魚翅、吃魚翅，他的家人也不會去吃，未來遇到這樣的場合也會提醒朋友，他會自我提醒、自我期許，守護地球是一向的目標。1060410
(中央社)
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