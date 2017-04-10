陸股鐵公雞 近20家逾20年一毛不拔
大陸證券日報今天報導，據不完全統計，截至3月底，剔除2015年之後上市的公司，逾30家公司自上市以來未進行現金分紅，近20家公司一毛不拔超過20年。
中國證券監督管理委員會發言人鄧舸日前表示，大陸股市仍有部分上市公司「分紅不主動」，回報股東的意識極為淡薄。他說，證監會將加強監管，研究制定對付「鐵公雞」的硬措施。
陸股到底有多少「鐵公雞」？大陸證券日報指出，據不完全統計，截至今年3月底，剔除2015年之後上市的公司，有超多30家公司上市以來未進行現金分紅，近20家公司一毛不拔的時間超過20年。
證券日報先前還指出，截至今年3月29日中國大陸股市1020家發布的2016年年報公司中，有92家公司堅持6年不分紅。在這92家公司中，有19家屬於ST（特別處理）公司。
按行業來看，上述92家「鐵公雞」中，來自房地產行業6家，公用事業行業9家，化工行業12家，有色金屬行業8家，通訊業、汽車業、農林牧漁行業、建築材料、電腦行業各3家。
此外，機械設備行業、醫藥生物行業、電子業、鋼鐵業各4家，國防軍工業、傳媒業、建築裝飾、家用電器各1家，輕工製造、紡織服裝、休閒服務、採掘業、商業貿易、交通運輸行業各2家，綜合7家。
根據大陸股市規定，上市公司出現財務狀況異常或者其他異常情況，導致股票存在被終止上市的風險，或者投資者難以判斷公司前景，投資權益可能受到損害的，交易所將對該公司股票交易實行「特別處理」。1060410
(中央社)
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