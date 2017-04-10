郝龍斌： 蔡英文想繼袁世凱後 當超級大總統!？
全國司法改革國是會議，今將討論終審法官考慮由政治任命方式產生，意即由總統提名並為終身職，遭批恐影響司法獨立，並有酬庸嫌疑。國民黨主席參選人郝龍斌在臉書批評，三審法官改政治任命，蔡英文真的是要繼袁世凱之後，成為中華民國第二個超級大總統!?
蔡政府上台後，傳出將不少事務官職位改為政務官，挨批政治分贓。之前行政院擬開放第三級機關首長採政務常務雙軌任用，遭考試委員反彈，試委周玉山要求考試院反對開放政治人物出任，以免形成分贓制度，並呼籲蔡政府任命的銓敘部長周宏憲，不要成為「行政院的銓敘部」。
如今又傳出全國司法改革國是會議，將討論終審法官考慮由政治任命方式產生，即由總統提名並為終身職。讓這場司改會議，越來越像貫徹蔡總統「朕」意的演出。袁世凱在擔任首任中華民國首任大總統後曾短暫稱帝，但皇帝生涯不足3月。前台北市長郝龍斌在臉書批評蔡英文，三審法官改政治任命。蔡英文真的是要繼袁世凱之後，成為中華民國第二個超級大總統!?
郝龍斌臉書寫道，台灣真的要釐清是總統制還是內閣制？否則什麼都由總統任命，但總統又不用到立院備詢也不受立院監督。如果是內閣制，就是虛位元首，總統不那麼重要，全國就不會跟著一個人發瘋。如果是總統制，至少總統做什麼事要到立院報告吧，否則國會淪為橡皮圖章。並說，一堆官職都要改政治任命，只是因為比較好酬庸、喬人事吧？！
(中時電子報)
文章來源：郝龍斌臉書
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