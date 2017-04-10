川普嫌煩！ 女婿vs.親信白宮宮心計暫緩

白宮首席策略師巴農和白宮顧問庫許納(右)。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)身邊的得力助手首席策略師巴農(Steve Bannon)和女婿白宮顧問庫許納(Jared Kushner )，近日屢被外界傳兩人理念大不同，再加上上星期巴農被趕出國家安全會議，讓兩人不和的傳言甚囂塵上。近期兩人長期在白宮上演的「宮廷內鬥」，甚至讓川普都受不了，讓白宮幕僚長蒲思博(Reince Priebus)趕緊出面協調，促成兩人上周於馬阿拉哥（Mar-a-Lago）俱樂部見面，化解歧見，才讓這場「宮心計」暫時落幕。

據《路透社》報導，白宮消息人士指出，川普的幕僚們7日因習川會聚集在佛州棕櫚灘的馬阿拉哥俱樂部，蒲思博促成巴農及庫許納見面，要求兩人停止內鬥，而兩人在政策上的歧見應該要在內部解決，好讓外界專注於總統的施政議題上，最後兩人在結束會面時同意化解心結、言歸於好，繼續為推進總統的目標而前進。

巴農和庫許納在白宮內討論事宜。(圖/美聯社)

其實自川普的幕僚隨著川普於1月20日就職之後，內部的歧見不斷，分為以巴農為首的激進派和庫許納為首的溫和派，庫許納一直推將川普及其政策推向符合主流大眾價值觀一致的方向，而巴農則是希望延續讓川普當選的政見，包括持續維持選民對民族主義的狂熱，這讓兩人在川普身邊成為兩種截然不同的聲音。

不過據白宮消息人士指出，巴農被指責要為政府初期施政不順負責，而他上周被踢出國家安全會議由國土安全顧問波瑟特(Thomas Bossert)取代，是因為巴農和國家安全顧問麥馬斯特(H. R. McMaster)意見上的衝突，也被視為是右派的巴農在白宮內影響力下降的指標。

而川普的前顧問也表示，川普歷經在商界打滾多年，早就對幕僚內鬥的情況司空見慣，但如今就連他都厭倦了巴農和庫許納間的鬥爭，其中一名前顧問更說：「他本來對這種事容忍度很高，但我想他也覺得有點煩」，而對於外界懷疑的巴農的首席策略師一職位置恐會不保，白宮也已經對此否認。

(中時電子報)