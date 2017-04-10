就差一步 台北將成為華文地區首個公平貿易城市
北市府2015年宣布推動台北成為公平貿易城市，歷經2年舉辦講座推廣、與大賣場合作，最後只差議會提案通過決議，台北就可成為亞洲第4個、華文首個公平貿易城市，讓國際看見台灣對勞動權益的重視。今藉著台北市議會開議首日，民進黨議員召開記者會號召連署提案，盼這會期能順利通過。
全球目前共有1878個公平貿易城市，亞洲由日本打頭陣，2011年起熊本市、名古屋和逗子市陸續申請成功。要成為公平貿易城市有5項指標，除了商店販賣、學校使用公平貿易產品、成立推動公平貿易組織、媒體宣揚概念，還要議會提案通過公平貿易決議。
台灣公平貿易協會理事長、立委余宛如表示，協會這2年與北市府合作，在里鄰社區、學校、公務機關舉辦講座，也和家樂福賣場合作，推廣公平貿易商品，如今只差最後一哩路，只要市議會提案通過，最快今年下半年台北就能成為華文地區首個公平貿易城市，並帶動其他亞洲國家。
余宛如說，公平貿易強調的是打破供應鏈的不透明和不民主，讓從事初級產業的農民，能獲得更好的勞動條件和權益，目前約有4000多種公平貿易產品，除了大家熟知的咖啡，還有玫瑰花、足球、黃金及手機等產品。北市成為公平貿易城市後，有助提升台灣的國際地位，讓世界看見台灣對人權價值的重視。
今有不少民進黨議員一同響應，民進黨團總召許淑華說，提案內容已擬好，今天就會提案送入議會，極力爭取議長、議員支持，努力在這會期通過；議員王威中、簡舒培和李建昌則表示，台灣有很多偏鄉地區農民，生產過程中遭盤商剝削，未來透過公平貿易的推動，可讓弱勢勞動者的權益獲得改善。
(中時)
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