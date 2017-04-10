以借電話之名偷手機變賣 毒鴛鴦遭逮

白女涉嫌趁飲料店店員不注意時，順手牽羊拿走櫃臺上的手機。（馬瑞君翻攝）

38歲白姓女子及其41歲魏姓丈夫，兩人原本打零工維生，但吸毒後變了樣，涉嫌假借向路旁老人借手機為由，拿了手機去跑；且跑到飲料店，趁店員不注意偷手機，就連一旁的捐款箱也不放過，市警一分局公益派出所日前循線逮捕兩人，初步清查兩人所涉竊盜案至少5起。因兩人反覆犯案，檢察官向法官聲請「預防性羈押」獲准。

公益派出所日前獲報，有一對騎機車男女以急事須打電話，向在路旁乘涼的老人家借用手機，沒想到一拿到手機後隨即上車離去，員警到場勘察後發現白女及其夫涉有重嫌，但兩人行蹤不定、查緝困難。

警方調查，魏姓夫婦原本四處打零工過活，但3年前魏男接觸毒品後生活就變了樣，白女也跟著吸毒，兩人無法自拔而四處借錢，除了和家人早已不相往來外，親友也都避之唯恐不及。

白女落網後供稱，當時和先生騎著機車閒晃，看到路旁男子疑似酒醉才會上前佯稱借手機，一看到對方使用的高價的「哀鳳」，認為可賣得好價錢，才會轉身就上車逃跑，得手後以2千元賣給不知名男子，隨即和丈夫買毒解饞。

警方進一步調查，兩人已犯下多項毒品及竊盜前科卻仍不知悔改，近來開始鎖定飲料店或檳榔攤等路旁店家，一發現沒顧客後，就趁店員起身上廁所或備料不注意時，由白女下手偷走檯面上的手機，有時甚至連櫃檯前的捐款箱也不放過，初步清查至少涉及超過5起竊盜案。

警方依竊盜罪嫌移送地檢署，因兩人有反覆實施竊盜罪的危險，建請檢察官向法官聲請「預防性羈押」獲准，現將擴大追查銷贓管道與是否涉及其他不法。

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(中時)