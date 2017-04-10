柯林頓送這個當伴手禮 老布希的最愛
美國前總統柯林頓（Bill Clinton）今天與前總統老布希（George H. W.Bush）伉儷在休士頓相見歡，他還帶兩雙襪子當伴手禮，送給以愛穿五顏六色花襪著稱的老布希。
美聯社報導，柯林頓今天發推文說他們「聊到小孩、孫子、舊時光和新世代。還有襪子。」
根據新聞網站「每日電訊」（Daily Caller），柯林頓送92歲、坐在輪椅上的老布希一雙有蜜蜂圖案的藍襪，以及一雙有咖啡色拉布拉多犬圖案的綠襪。
老布希1月因為肺炎，曾入院兩週接受治療。
曾於1989年到1993年擔任美國第41位總統的老布希患有帕金森氏症，目前以電動車或輪椅代步。
於1993年至2001年擔任美國第42位總統的柯林頓，2013年9月造訪老布希時，曾發推文承認他「嫉妒」老布希的穿襪風格。
老布希談論過他對襪子的喜愛有好幾年了，執政期間就常穿時髦且時尚的襪子。共和黨全國委員會（Republican National Committee）曾為了選舉籌款，販售「限定版老布希總統襪」。
儘管柯林頓和老布希政治立場不同，但他們卻有相當緊密的忘年友誼。美國有線電視新聞網（CNN）曾描述他們兩人有段「如父子般的關係」。（譯者：中央社陳昱婷）1060410
(中央社)
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