天天喝蔬果精力湯 沒更健康反過敏

1名麻醉師每天喝蔬果精力湯，沒想到因長期接觸過敏食物，腸道長期發炎，讓他腹瀉、肚痛，整個人骨瘦如柴。營養師提醒，攝食應均衡、輪替，不要慣性攝食。（聯安診所提供）中央社記者陳偉婷傳真 106年4月10日

一名麻醉師每天喝蔬果精力湯，沒想到因長期接觸過敏食物，腸道長期發炎，讓他腹瀉、肚痛，整個人骨瘦如柴。營養師提醒，攝食應均衡、輪替，不要慣性攝食。

聯安診所分析西元2016年1533筆慢性食物過敏檢測大數據，整理國人十大過敏食物排行榜。第1名是蛋白，位居男性、女性過敏食物之首；第2名至第10名依次為小麥、花生、螃蟹、蜂蜜、牛奶、奇異果、杏仁、牡蠣以及芝麻。

臨床顯示，過敏症狀不只皮膚可能有狀況，頭痛、焦慮、腹瀉、腸胃不適等不適症狀，都可能因食物過敏所引起。

聯安診所院長鄭乃源受訪時表示，引起過敏的因素很多，如遺傳、基因免疫系統易感性比較高；後天因素則有多種假說，包含母親生產時若以剖腹產，小孩比較容易過敏、母親沒有餵母奶、小時候常有腸胃道感染發炎，或從小食物攝取太過單一化。

過敏反應有急性和慢性之別，鄭乃源說，有些人一吃了花生就立即休克，但這種情況發生率比較低；很多人則是處在慢性過敏而不自知，如有些民眾常自覺身體這裡不舒服、那裡也不舒服，卻老找不到病因，可能就是過敏源惹禍。

過敏體質者若持續攝取容易導致過敏的食物，腸胃道表皮會發炎，導致腸道的通透性增加，很多消化不完全的大的蛋白分子就會跑進去持續刺激。

從嬰幼兒時期多元攝取食材是減少過敏關鍵，鄭乃源說，孩子3歲以前正是免疫系統發展階段，如果攝食的選項太單一、接觸的層面不夠廣，「等於世面見的太少」，身體就容易對食材「大驚小怪」，建議父母可讓孩子多元攝食。

根據聯安數據顯示，許多民眾對於蔬果產生過敏反應，前5大過敏蔬菜排行為竹筍、青椒、芋頭、四季豆、蘆筍；前5大過敏水果為奇異果、櫻桃、鳳梨、葡萄柚及香蕉。

資深營養師徐景宜受訪時表示，許多天然的食材可能是某些人的過敏源，如果已知某些食物可能會引起過敏反應，可盡量避開，或間隔4天再食用。如蘆筍是很好的抗氧化食材，但有些人會過敏，一週中可第一天和第五天攝取，減少過敏機率。

徐景宜也說，很多人習慣吃同樣的蔬菜水果，到自助餐都吃一樣的東西，不僅攝取營養受限，如果不慎吃到過敏源，也會有慢性的影響，建議應食物輪替吃比較好。1060410

(中央社)