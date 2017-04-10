李凈瑜台胞證遭註銷 海基會：陸已通報
民進黨前黨工李明哲遭中國大陸關押，他的妻子李凈瑜原定今天赴北京尋夫。海基會副秘書長兼發言人李麗珍上午表示，大陸公安部已通報內政部移民署，表示李凈瑜台胞證已遭註銷。
李凈瑜原定搭乘下午1時起飛的長榮BR2762班機（聯營航班，實為中國國際航空CA186班機）赴北京尋夫。今天上午傳出航空公司方面收到李凈瑜台胞證遭註銷的消息。
對此，李麗珍接受中央社記者訪問時作上述表示。
她並表示，海峽交流基金會工作人員原定陪同李妻赴陸，因此上午11時仍會與李凈瑜在機場會合討論後續事宜。
中國大陸國台辦發言人安峰山昨晚說，大陸海峽兩岸交流協會7日已透過「有關團體」，轉交李明哲寫給父母及妻子的親筆信。
李凈瑜隨即發出聲明表示，掮客要求她「立刻取消飛北京」，但她「不接受威脅利誘」。
對此，李麗珍說，陸方昨天發出聲明後，家屬明確表示不接受大陸以第三方或非政府管道聯繫，因此海基會昨晚仍持爭取家屬能赴北京，並由陸方人員當面向李凈瑜說明。
但她表示，截至目前尚未收到海協會的說明，海基會仍持續聯繫中。「我們很想知道國台辦委託海協會做了哪些內容」，「我們很希望他們（陸方）說清楚」。
至於是否再次正式發函海協會，李麗珍則表示會再與家屬商量。1060410
(中央社)
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