柯文哲4/11赴議會施政報告 多議題成焦點
台北市議會今天將開議，明天市長柯文哲將施政報告。由於遠雄大巨蛋迄今懸而未解，及舉辦在即的2017世界大學運動會、立院換地案，近日柯文哲「香港沒靈魂」說法，勢必成焦點。
台北市議會第12屆第5次定期大會下午2時將開議，並決定各委員會名單及質詢順序，明天柯文哲將赴議會進行本會期第1次施政報告。
議員透露，休會的這段期間，台北市發生不少事件，例如近期的北農人事爭議、八里污水處理廠排放浮渣、客委會主委李永得遭警方盤查事件，以及2017世界大學運動會舉辦在即，場館整建進度、招商計畫、城市行銷方式許多措施仍然未明，都將成為質詢重點。
而遠雄大巨蛋一案從柯文哲上任迄今延燒多時未解，到底「蓋」、「不蓋」還是「拆除」，以及與中央的立院換地案等，柯文哲有義務向市民說清楚。
此外，柯文哲近日批評「香港小、沒靈魂」及「去蔣化」言論引起正反議論，勢必成為質詢焦點。1060410
(中央社)
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