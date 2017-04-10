北京指境外間諜在大陸活動日趨猖獗

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據報導，中國大陸北京市今天起實施了一系列鼓勵民眾檢舉間諜活動的辦法，並指境外間諜在大陸的活動日趨猖獗。

新京報今天在報導中表示，北京市國家安全局今天公布實施「公民舉報間諜行為線索獎勵辦法」。

獎勵辦法規定，公民發現或知悉間諜行為線索，可透過打電話、寄信和直接上門三種途徑檢舉，如果被北京市國家安全局採用，將根據其作用、效果等分三檔給予獎勵。

其中，對防範、制止間諜行為或偵破間諜案件發揮特別重大作用，貢獻特別突出的線索，給予人民幣10萬至50萬元獎金（約新台幣45萬至225萬元）。

報導並列舉江蘇連雲港1名市民早出向當局通報的一起間諜個案。

據報導，今年1月，連雲港贛榆區姓張漁民在黃海近海海域捕魚作業時，撈獲一個不明裝置，上面有清晰的外文文字。

姓張漁民的朋友其後向國家安全機關檢舉，國家安全機關派員帶回可疑裝置並進行技術分析，發現該裝置為國外製造和使用的間諜專用器材，正在收集大陸有關資料。

為此，檢舉人獲得國家安全機關重獎。

報導並表示，近年來，出入境人員逐年遞增，境外間諜情報機關和其他敵對勢力也藉機加緊對大陸進行政治滲透、分裂顛覆、情報竊密、勾連策反等破壞活動。

境外間諜的活動範圍不斷擴大，方式更加多樣，手段更加隱蔽，活動更加猖獗。

而北京作為大陸的首都，是全國的政治中心、文化中心、科技創新中心和國際交往中心，是境外間諜情報機關和其他敵對勢力對我國進行滲透、顛覆、分裂、破壞和竊密等活動的首選地。1060410

(中央社)