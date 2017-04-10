李明哲妻台胞證遭註銷 救夫計畫受阻

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民進黨前黨工李明哲遭中國大陸以「涉嫌危害國家安全」為由拘留調查，李明哲太太李淨瑜原訂今天搭機赴北京「救夫」，但台胞證已遭註銷，計畫恐受阻。

李淨瑜上午11時許在桃園機場開記者會。她表示，此行希望拜訪國台辦、檢察院等單位。此外，她也有意避開川習會，表示此次會議將影響地區穩定與和平，「去北京不是去鬧事，而是去救人」。

然而，最新消息，航空公司已收到通知，指李凈瑜台胞證已被註銷，李淨瑜上午到航空公司的櫃檯時，要求了解為何台胞證會被註銷？

李淨瑜原訂今天搭乘飛機直飛北京，希望可以會見中國有關當局，了解李明哲下落及被拘押理由，並基於人權與人道，親自會見李明哲，確認他的安全與健康。1060410

(中央社)