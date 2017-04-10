第3台機上盒收費不一 NCC：功能種類不同

時代力量籍立法委員徐永明（中）10日表示，業者免費提供1至2台有線電視數位機上盒，增至第3台時則有不同收費標準，沒有統一規範。NCC表示，此因機上盒功能種類不同，若權益受損可申訴。中央社記者陳俊華攝 106年4月10日

時代力量籍立法委員徐永明表示，業者免費提供1至2台有線電視數位機上盒，增至第3台時則有不同收費標準，沒有統一規範。NCC表示，此因機上盒功能種類不同，若權益受損可申訴。

徐永明上午在立法院舉行記者會時表示，政府推行有線電視數位化政策，依國家通訊傳播委員會（NCC）發布「有線廣播電視數位轉換實驗區計畫實施辦法」規定，系統經營者應依訂戶實際需要，無償借用訂戶1至2台數位機上盒；第3台機上盒的收費方式，應依有線廣播電視系統經營者收費標準。

徐永明說，第3台以上數位機上盒的收費標準，沒有統一規範，引發民怨，究竟是押金還是租金，業者也說不清楚，他質疑是不是要規避基本頻道收費上限？要求NCC檢視數位化後相關規費，包括裝機費、拆機費等費用的合理性。

國立台北科技大學智慧財產權研究所副教授江雅綺表示，有線電視數位化其實是台灣電視數位化的關鍵，而產業與政府應該把機上盒視為基礎建設投資，不該讓消費者負擔成本。

NCC平台事業管理處簡任技正牛信仁說，有線電視機上盒數位化到105年底達95.84%，全國將近500萬戶電視已完成數位化；根據有線電視定型化契約規定，第3台以上機上盒，契約期滿只要無損壞，就能領回押金。

牛信仁說，至於不同業者間押金會有差異，是因數位機上盒有不同功能、軟硬體，有的還有電動玩具、預錄、上網服務等功能，若NCC制定固定金額，所有業者就會用最低金額提供數位機上盒，且NCC會根據機上盒的軟硬體、功能，與地方政府一起審查機上盒費用。

他說，預期有線電視數位化今年底前會到達100%，若消費者受到不平等待遇，可撥打免費電話0800-201207申訴，NCC會跟地方政府合作，盡力協助消費者。1060410

(中央社)