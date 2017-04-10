為護母殺害家暴父 屏檢請求減刑
去年7月發生在屏東高樹鄉的28歲男子陳振惟殺死父親案，屏東地檢署今天偵查終結，檢察官以陳男屢遭家庭暴力，事發出於保護家人動機，其情堪憫恕，請法官依法減刑。
檢察官調查，去年7月23日深夜11時許至翌日凌晨2、3時許，陳父多次無故辱罵妻子「偷藏錢」、「討客兄」，並說要離婚要將妻子趕出門，陳振惟為母親解釋，陳父與陳振惟爭吵並徒手互毆，陳振惟拿起桌上煙灰缸及剪刀，朝陳父頭部、頸部揮擊與猛刺，致陳父大量出血送醫不治死亡。
陳振惟在父親送醫期間主動向員警報案自首，檢察官表示，陳振惟自幼目睹父親長期對母親家暴，也常被父親辱罵，求學期間表現良好，鄰居親友也說他孝順乖巧，協助照料家庭，因長期目睹父親對家人施暴，這種長期的恐懼及壓力，實非一般人所能體會，他基於保護家人動機殺害了父親，應屬情有可原。
因殺害直系血親尊親屬罪法定本刑為死刑或無期徒刑，檢察官認為，就算依陳振惟自首而宣告減刑後的法定最低刑度猶嫌過重，他的犯罪情節可憫恕，請法院依刑法第59條規定再減輕其刑。1060410
(中央社)
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