洗腎老婦滲血死亡 護士遭判刑6月定讞
高雄市失智的房姓老婦4年前到高雄榮總接受洗腎，但值班的黃姓護士竟不知醫師囑咐，須將老婦雙手保護性拘束，致導管脫落失血死亡；最高法院批評黃女為病患進行血液透析時漫不經心釀禍，今日依業務過失致死罪將她判刑6月、可易科罰金18萬確定。
判決指出，2013年8月19日中午，當時81歲的房姓老婦在其子陪同下，前往榮總血液透析室，由黃女為其進行頸靜脈導管置入血液透析治療，她明知對方是失智老人，且有嚴重的冠心病，本應依醫囑執行，在洗腎過程中確實監控老婦的生命跡象。
但黃女卻疏未注意，也沒有對老婦進行保護性拘束，致導管接頭鬆脫，而血液透析機器仍持續引血、回血，老婦出現滲血情況，她未查覺仍在其他病床與人聊天，老婦兒子發現後母親有異狀，緊急通知護理人員，老婦經急救後仍因低血容性休克死亡。
高雄高分院審理後認為，黃女沒有給失智且罹有冠心症的老年病患週全照謢，致老婦未能第一時間發現導管鬆脫致滲血死亡，實有不該，且黃女犯後未能坦認己非、一再飾詞圖卸，將她判刑6月、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。