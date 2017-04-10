洗腎老婦滲血死亡 護士遭判刑6月定讞

高雄市失智的房姓老婦4年前到高雄榮總接受洗腎，但值班的黃姓護士竟不知醫師囑咐，須將老婦雙手保護性拘束，致導管脫落失血死亡；最高法院批評黃女為病患進行血液透析時漫不經心釀禍，今日依業務過失致死罪將她判刑6月、可易科罰金18萬確定。

判決指出，2013年8月19日中午，當時81歲的房姓老婦在其子陪同下，前往榮總血液透析室，由黃女為其進行頸靜脈導管置入血液透析治療，她明知對方是失智老人，且有嚴重的冠心病，本應依醫囑執行，在洗腎過程中確實監控老婦的生命跡象。

但黃女卻疏未注意，也沒有對老婦進行保護性拘束，致導管接頭鬆脫，而血液透析機器仍持續引血、回血，老婦出現滲血情況，她未查覺仍在其他病床與人聊天，老婦兒子發現後母親有異狀，緊急通知護理人員，老婦經急救後仍因低血容性休克死亡。

高雄高分院審理後認為，黃女沒有給失智且罹有冠心症的老年病患週全照謢，致老婦未能第一時間發現導管鬆脫致滲血死亡，實有不該，且黃女犯後未能坦認己非、一再飾詞圖卸，將她判刑6月、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)