因情色光碟負債8千萬 澎恰恰坦言見女色「暈車」

澎恰恰因「自慰光碟案」罹患憂鬱症。(圖／本報系資料照)

藝人澎恰恰出道超過30年，演藝事業風光，不過卻在當紅之際爆發「自慰光碟案」，遭勒索2年負債快8千萬元，讓他數度動念輕生，事後他反省坦言因走紅後自大，才會見女色「暈車」。

澎恰恰出道5年就拿下金鐘獎綜藝節目主持人獎，曾訪問張曼玉兩三句，就能領20萬元，名利雙收卻跟著麻煩也接著來，2005年爆發「自慰光碟案」，遭勒索2年的他四處借錢，「那陣子圈內、圈外都來要錢，讓我看透了人性」，他向地下錢莊借錢，利滾利欠債達8千多萬元。

澎恰恰也透露光碟案幕後有團體操作，在他之前已有其他9名藝人受害，他剛好是第10個，「其實後面還有，名單都設定好了，只是我的事件太大了，對方才收手」，而因為這個光碟，他從人見人捧的大哥，變成好色之徒。

在長期壓力下，他也罹患憂鬱症，數次閃過輕生念頭，好在家人相挺，讓他打消念頭，他反省過往，認為從小被笑醜，讓他心生自卑，進演藝圈後受到大家吹捧，坦承「金錢和女人關卡不好過，但要找女人真的容易」，現他把生死看得清淡，已跟家人交代，過世後不要通知其他人，親友來告別式就好。

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