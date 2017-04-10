指控員警盯著胸部看 女子捏造事實遭起訴
一名年約30歲的女子前年到北市某派出所領取失物，事後卻指控鄭姓員警一直看她胸部、下體涉嫌性騷擾。台北地檢署調閱派出所監視器與傳訊相關證人，認為女子所述與事實不符，已將鄭姓員警不起訴。鄭男反控女子誣告，檢察官今依誣告罪起訴女子。
檢方認為，女子在接受市警局督察訪談時，明確指出當下曾質疑鄭姓員警「為何一直看我胸部？」但監視器畫面顯示，女子與鄭員除發交遺失物外，並無其他互動，也無女子所指言詞爭執一事，因而認定女子捏造事實。
起訴指出，女子2015年8月間搭乘計程車時遺失皮包，警方接獲司機送交的物品後通知女子領去。詎料，女子順利領回皮包後，竟向市警局投訴承辦的鄭姓員警一直盯著她的胸部與下體，還對鄭員提出性騷擾告訴。
檢方調查時，鄭姓員警喊冤，表示當天將物品交還女子後，女子即到一旁檢視皮包，兩人互動交談時間極短，絕對沒有性騷擾。
檢察官調閱派出所監視器畫面，發現鄭姓員警所言不假，女子卻向督察指控當場曾質問鄭員「為何一直看我胸部？」雙方還因此起了言詞爭執，與監視器畫面所示顯然不符，女子提告顯然非僅出於誤會。
(中時)
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