遊覽車變噴火龍 國道用路人嚇壞

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國道第二大隊今天指出，接獲民眾通報，國道1號北上銅鑼路段傳出遊覽車噴出火球事件，經派員查看，不排除是零件故障，沒有人員受傷，經由其他車輛接駁旅客，結束一場虛驚。

國道員警表示，9日傍晚國道用路人報案，國道1號北上143公里銅鑼路段，一輛遊覽車先是冒出白煙，隨後突然從後方噴出一團火球，讓用路人嚇的大叫「會不會爆炸」，趕緊閃避。

後方車輛行車紀錄器拍下遊覽車噴火過程，畫面被轉貼至臉書社團「苗栗大小事」，更引來網友驚呼「好危險」、「嚇死人了」；苗栗縣消防局第一時間趕到現場，拉出水線警戒，確定火舌沒有持續擴散，才鬆了一口氣。

國道員警指出，當時遊覽車上載有10餘名乘客，都只是虛驚一場、無人受傷，至於噴火原因，汽修廠師傅表示，不排除渦輪增壓器故障，機油噴濺到高溫的排氣管才會引燃火舌。1060410

(中央社)