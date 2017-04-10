娶某後好運到！賈西亞婚後3月終結大賽冠軍荒

賈西亞與嬌妻雅金絲婚後3個月就奪大賽首冠。(美聯社)

賈西亞今年1月結婚之前，73場大賽冠軍摃龜，不料婚後3個月就在美國名人賽拿下生涯首座大賽冠軍，果然是娶某後帶來了好運。他冠軍到手那一刻，嬌妻雅金絲第1個上來予以擁抱獻吻。

18歲開始征戰歐、美巡的賈西亞，與前球王伍茲等是同期的世界名將，並且贏得「西班牙聖嬰」美譽，隨著名聲響亮，年輕時就傳出他追求過不少美女的風流史，伍茲的瑞典籍前妻艾琳也曾是他追求的對象，只是後來艾琳選擇嫁給當年紅遍半邊天的伍茲，讓賈西亞今年1月37歲才告別單身，與雅金絲共結連理。

今年27歲的雅金絲，是美國高爾夫頻道記者，因採訪之故，讓獨衷美女的賈西亞近水樓台先得月，倆人於1月初在推特宣布結婚。10日落幕的美國名人賽也是賈西亞婚後參加的第1場大賽，結果婚後3個月就終結1998年以來73場大賽冠軍荒，首度在大賽攻頂成功奪冠。

賈西亞婚前贏過27場職業賽冠軍，4大賽獲得2次第2，直到婚後才到手首座大賽冠軍。

(中時電子報)