前瞻計畫公聽會 藍委籲開放讓縣市長參與
立法院今天舉行首場前瞻基礎建設計畫公聽會，新北市經發局長施威全未受邀仍到場希望能夠旁聽卻被召委邱議瑩拒於門外，引發藍綠立委爭議，後經協調讓施進去旁聽，國民黨團副書記長曾銘宗表示，前瞻基礎建設計畫根本沒有成本效益分析，已經要求接續五場公聽會都必須邀請各縣市政府來參加，聽聽地方政府的聲音。
國民黨立委孔文吉認為，從第二場公聽會開始，應該邀請各縣市首長來參加，前瞻基礎建設計畫「菜還沒煮熟就端上桌」，內容已經拍板不讓縣市政府再提計畫，既然如此更應該透過公聽會讓縣市政府廣泛參與，讓他們還有機會提出各縣市府的需求。
國民黨立委張麗善今天也開記者會批評前瞻綠能建設「只有錢沾、呼攏非核」，張認為有四大隱憂，綠能前瞻將會破壞農地、電價必漲、污染無解、非核跳票，「前瞻基礎建設計畫」既不緊急也非特別，何來運用特別條例之理由？內容更是幾乎與行政院年度預算科目重複，特別條例變成行政院年度單位預算的補充預算，只是為了規避舉債上限之限制。
(中時)
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