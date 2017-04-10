有線電視數位化收費標準不一 立委籲重新檢討

時代力量立委徐永明呼籲NCC應針對數位化衍生之相關規費進行合理性審視。（黃世麒攝）

時代力量立委徐永明10日針對有線電視收費問題召開記者會，表示部分地區裝置數位機上盒及其衍生相關費用的收費標準不一，長期以來引發民眾反彈抱怨，呼籲NCC應針對數位化衍生之相關規費進行合理性審視，數位機上盒免費申裝數也該因應家戶需求重新檢討，避免以數位化為名，行坑殺民眾之實。

(中時)